A luta contra o fogo na amazônia parece não ter fim para quem atua, há anos, no combate direto, como é o caso dos voluntários da Brigada de Alter —em referência ao distrito de Alter do Chão, em Santarém (PA).

Eles enfrentaram em 2023, junto a uma força-tarefa nacional, o aumento de incêndios florestais na região conhecida como Baixo Tapajós, no oeste do Pará. E agora se preparam para mais um ano difícil.

Um estudo divulgado pela rede internacional de cientistas WWA (World Weather Attribution) apontou que as mudanças climáticas agravaram em 40% as condições que levam aos incêndios recorde que assolam o pantanal neste ano.

O estudo concluiu também que as alterações no clima causadas pelas ações humanas aumentaram de quatro a cinco vezes as chances de ocorrerem no pantanal as queimadas catastróficas de junho, mês utilizado para a análise.

Para falar o por que os incêndios florestais estão batendo recordes no Brasil?, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Jorge Abreu, no Como É que É? desta terça-feira (13).

