FMI está preocupado com impacto das mudanças climáticas nas economias

O FMI (Fundo Monetário Internacional) pediu nesta terça-feira (25) esforços coordenados melhores para abordar as causas da mudança climática, alertando que o clima extremo está representando riscos materiais para os países em todo o mundo, especialmente as economias em desenvolvimento já sobrecarregadas com dívidas altas.

O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que o caso da Argentina, que passou por uma crise financeira prolongada agravada por uma seca feroz que reduziu as exportações agrícolas em cerca de US$ 20 bilhões este ano, mostra como os eventos climáticos profundos podem exacerbar as tensões existentes.

Milho afetado por seca em fazenda nos arredores de Buenos Aires - Agustin Marcarian - 24.jan.2022/Reuters

A Argentina estabeleceu na segunda-feira (24) novas taxas de câmbio mais fracas relacionadas ao comércio, enquanto corre para chegar a um acordo com o FMI e adiantar bilhões de dólares em desembolsos de seu programa de US$ 44 bilhões com o fundo.

Alguns países estão achando "muito, muito difícil" manter o acesso ao mercado no ambiente atual, com as taxas de juros e os custos do serviço da dívida subindo, disse Gourinchas em entrevista à Reuters sobre atualizações nas perspectivas globais do FMI.

O credor global elevou ligeiramente nesta terça-feira sua estimativa de crescimento global para 2023, mas alertou que o baixo aumento da produtividade e o comércio lento significam que o crescimento provavelmente se estabilizará em torno de 3% por anos, um número historicamente baixo.

Uma grande preocupação, afirmou, é a desaceleração da taxa com que os países em desenvolvimento estão alcançando as economias avançadas e sua exposição a um risco maior no caso de volatilidade do mercado financeiro, que poderia aumentar ainda mais o valor do dólar.

"No caso da Argentina, claramente uma coisa que não ajuda neste momento para as perspectivas de crescimento é que eles estão enfrentando uma forte seca que está afetando a produção agrícola", disse Gourinchas. "Quando você está em uma situação fiscalmente frágil para começar, onde você não tem muito espaço e recebe más notícias... Então é claro que a situação se torna mais difícil."

Gourinchas disse que eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor que atingem a Europa e outras regiões, e o padrão climático El Niño deste ano, que pode levar a fortes chuvas e altas temperaturas, que afetarão o rendimento das colheitas e a capacidade das pessoas de trabalhar.

"Claramente, esta frequência cada vez maior de eventos climáticos extremos está tornando especialmente urgente o combate à raiz da mudança climática", disse ele. "Mais precisa ser feito."