Presidente da COP28 apresenta plano para triplicar energia renovável até 2030

Bruxelas | Reuters

Durante a COP28, conferência sobre mudanças climáticas da ONU que será realizada em novembro, os países precisarão encarar o quanto estão atrasados em relação às metas e concordar com um plano para entrar no caminho certo, disse nesta quinta-feira (13) o presidente da cúpula, Sultan al-Jaber, dos Emirados Árabes.

Em discurso de apresentação do plano do país para a cúpula, a ser realizada em Dubai, Jaber afirmou que o evento também deve render metas internacionais para triplicar energia renovável, dobrar a economia de energia e a produção de hidrogênio até 2030.

"Precisamos ser brutalmente honestos sobre as lacunas que precisam ser preenchidas, as causas profundas e como chegamos aqui hoje", afirmou Jaber em reunião em Bruxelas com ministros e autoridades de países como Brasil, China, Estados Unidos e membros da União Europeia.

Sultan al-Jaber, presidente da COP28, em reunião em Bruxelas nesta quinta (13) - François Walschaerts/AFP

"Então precisamos aplicar uma resposta abrangente, voltada para o futuro e orientada para ações para abordar essas lacunas de forma prática", disse.

A COP28 será a primeira avaliação formal do progresso dos países em direção à meta do Acordo de Paris de limitar a mudança climática a 1,5°C de aquecimento. As atuais políticas e promessas dos países não atingiriam esse objetivo.

"Não podemos fazer um balanço sem sentido. Trata-se da responsabilidade de nossas atualizações anteriores, presentes e futuras", disse o ministro canadense do Clima, Steven Guilbeault, na reunião.

A avaliação na COP28, chamada de "global stocktake", aumentará a pressão sobre os principais emissores para atualizar suas ações para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Jaber que é chefe da Adnoc, empresa estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos —fato que gerou revolta entre ambientalistas e políticos, que questionam sua disposição para tomar medidas contra combustíveis fósseis—, disse que todos os governos devem atualizar suas metas de redução de emissões até setembro, o que os Emirados Árabes Unidos fizeram no mês passado.

Jaber afirmou também que a COP28 visa estabelecer ainda um fundo prometido para compensar os países mais pobres por danos irreparáveis causados pelas mudanças climáticas.

Os países finalmente concordaram nas negociações climáticas da ONU do ano passado, na COP27, no Egito, em formar o fundo de perdas e danos, mas deixaram as decisões mais difíceis para depois, incluindo quais países deveriam pagar por ele.