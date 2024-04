Mostra em São Paulo retrata migrações impulsionadas pela crise climática

São Paulo

À medida que o planeta esquenta e eventos extremos de chuva e seca se tornam mais frequentes, populações vulneráveis tendem a abandonar suas casas em diversas partes do mundo. Com migrações e deslocamentos forçados, perdem-se, além de territórios, modos de vida que estavam ligados aos locais de origem.

Essas histórias e os riscos atrelados a elas são o tema de exposição que abre, neste sábado (27), no Museu da Imigração, na capital paulista. Intitulada "Mova-se! Clima e Deslocamentos", a mostra é realizada por Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e ONU (Organização das Nações Unidas).

O fazendeiro João Alberto Martins em combate a incêndio nas margens da estrada que atravessa a sua propriedade em Santo Antônio Leverger (MT), no pantanal, durante queimadas recorde em 2020 - Lalo de Almeida/Folhapress

Por meio de fotografias e vídeos, a curadoria retrata os problemas em curso no planeta e lembra crises passadas, como a da Grande Seca, que atingiu o Nordeste no final do século 19.

Um dos fotógrafos convidados é Lalo de Almeida, da Folha, que recentemente foi vencedor regional (América do Sul) do World Press Photo, a mais prestigiosa premiação de fotojornalismo do mundo. Suas imagens selecionadas para a mostra foram feitas no pantanal, na amazônia e no Quênia.

"A decisão de permanecer em um local fortemente afetado pela mudança do clima ou deixar para trás esse vínculo em busca de uma vida melhor em outro lugar é sempre muito dura. Mas temos um valioso recurso para mostrar às pessoas o impacto desses deslocamentos impulsionados pelo clima: a arte e, por isso, a ONU Brasil se uniu ao Museu da Imigração nesta bela exposição", diz Silvia Rucks, coordenadora residente da ONU no Brasil.

A mostra fica em cartaz até janeiro de 2025.