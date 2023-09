Inglaterra teve 4.500 mortes relacionadas ao calor em 2022, mostram dados oficiais

Reuters

Estima-se que houve 4.507 mortes relacionadas ao calor na Inglaterra em 2022, de acordo com um estudo oficial sobre mortalidade relacionada ao clima publicado nesta sexta-feira (22), que mostrou alguns sinais de aumento nas mortes relacionadas ao tempo quente.

O Reino Unido registrou seu dia mais quente de todos os tempos em julho de 2022, quando as temperaturas ultrapassaram 40°C como parte de uma onda de calor impulsionada pela mudança climática em toda a Europa.

Horizonte de Londres durante onda de calor em agosto de 2022 - Toby Melville - 11.ago.2022

A Agência de Estatísticas Nacionais disse que seu estudo mostrou "alguma indicação de que as mortes relacionadas ao calor aumentaram nos últimos anos", mas descreveu os dados como experimentais e aconselhou cautela ao fazer comparações individuais ano a ano.

"Qualquer mudança no clima em direção a temperaturas mais extremas provavelmente levará a um aumento nas mortes atribuíveis", disse a agência.

Os dez anos mais quentes já registrados no Reino Unido ocorreram todos neste século, de acordo com o órgão de previsão nacional Met Office.

A agência disse que, durante os 35 anos entre 1988 e 2022, cerca de 51.670 mortes na Inglaterra foram associadas aos 5% dos dias mais quentes e cerca de 199.298 mortes foram associadas aos 5% dos dias mais frios.

Homem da guarda britânica recebe água durante o trabalho no Palácio de Buckingham, em Londres, durante onda de calor em julho de 2022 - John Sibley - 18.jul.2022/Reuters

O maior risco de mortalidade ocorreu em Londres quando as temperaturas subiram acima de 29°C e, com isso, o risco de morte foi três vezes maior do que quando as temperaturas estavam de 9°C a 22°C, informou a agência.

As temperaturas no Reino Unido neste verão não atingiram as máximas de 2022, mas uma onda de calor neste mês também registrou a primeira série de sete dias consecutivos acima de 30°C em setembro. O Met Office disse que 2023 foi o oitavo verão mais quente já registrado no Reino Unido.