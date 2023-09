Tubarões vivem 17 anos em lago de campo de golfe na Austrália

The New York Times

Durante quase duas décadas, o Carbrook Golf Club, perto de Brisbane, na Austrália, teve o maior perigo aquático: um lago cheio de tubarões-touro.

Tudo começou em 1996, quando fortes enchentes varreram seis jovens tubarões-touro de um rio próximo para um lago de 20 hectares perto do buraco 14 do campo de golfe. Quando as águas baixaram, os tubarões ficaram presos, rodeados por colinas gramadas e golfistas curiosos.

Os tubarões passaram 17 anos no lago, sustentando-se com seu grande estoque de peixes e com as ocasionais guloseimas de carne fornecidas pela equipe do clube. Um tubarão foi pescado ilegalmente, enquanto os outros desapareceram em inundações subsequentes.

Um dos tubarões-touro no lago próximo ao 14º buraco do campo de golfe Carbrook, em Brisbane, Austrália, em 2012. Um grupo acabou vivendo 17 anos nesse lago - Scott Wagstaff via NYT

Os tubarões, segundo um novo estudo, são mais que um mero acaso ao longo do campo esportivo. Numa pesquisa publicada no mês passado na revista Marine and Fisheries Science, Peter Gausmann, cientista de tubarões e professor na Universidade Ruhr Bochum, na Alemanha, disse que os membros do clube cartilaginoso de Carbrook demonstram que os tubarões-touro podem viver indefinidamente em ambientes aquáticos de baixa salinidade.

Os tubarões-touro podem ser encontrados em águas costeiras quentes em todo o mundo. Esses tubarões robustos podem atingir de 3 a 4 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos. São uma das poucas espécies de tubarões capazes de tolerar uma ampla gama de salinidades, característica que lhes permite aventurar-se em habitats de água doce e salobra, como rios, estuários e lagoas.

Infelizmente, essa adaptabilidade impressionante muitas vezes coloca os tubarões em estreita proximidade com os seres humanos, uma das muitas razões pelas quais os tubarões-touro são responsáveis por dezenas de ataques fatais documentados a seres humanos.

Se a maioria dos tubarões entrasse num ambiente de água doce, seus níveis internos de sal seriam diluídos e eles morreriam. Mas os tubarões-touro têm rins e glândulas retais especialmente adaptados que trabalham juntos para reciclar e reter o sal em seus corpos.

Os habitats de água doce e salobra proporcionam aos jovens tubarões-touro um lugar para crescerem sem a ameaça de predação por tubarões maiores. Depois de atingirem a maturidade, porém, os tubarões-touro geralmente se dirigem para o mar, onde há presas maiores e mais oportunidades de reprodução. O fato de a população de tubarões de Carbrook não ter crescido durante o tempo que passou no campo de golfe ofereceu mais provas de que a espécie prefere procriar em ambientes mais salgados.

Embora os cientistas saibam há muito tempo que os tubarões-touro têm meios para se deslocar entre ambientes de água doce e salgada, ninguém sabe se estes tubarões poderiam passar a vida inteira em água doce.

A pesquisa sugere que os tubarões-touro podem viver cerca de 30 anos, e o grupo de Carbrook sobreviveu no lago do campo de golfe por 17. Isto sugere que "não há limite máximo" para o tempo que eles podem passar em ambientes de baixa salinidade, disse Vincent Raoult, pesquisador de pós-doutorado na Universidade Deakin, na Austrália, que não participou do novo estudo.

"Acho que muitas pessoas ficariam assustadas ao saber que poderia haver tubarões-touro no lago local, mas o fato é que é incrível que existam animais capazes de fazer isso", disse Raoult.

Embora a ideia de compartilhar um lago com tubarões-touro possa ser assustadora para alguns, os golfistas adoraram a oportunidade, disse Scott Wagstaff, gerente geral do Carbrook Golf Club.

"Todos os sócios daqui adoram os tubarões", disse Wagstaff.

Quando os tubarões ainda estavam no clube, ele e outros funcionários jogavam pedaços de carne na água e ficavam espantados com a maneira como os tubarões devoravam a comida com suas terríveis mandíbulas. "Eu os vi pular completamente para fora da água e girar ao mergulhar. Foi muito legal", disse Wagstaff.

Inundações extremas como as que levaram tubarões para dentro e para fora do Carbrook Golf Club estão se tornando mais comuns, e mais tubarões-touro podem acabar abandonados em lagos e lagoas. Embora seja altamente improvável que você encontre um tubarão-touro em sua piscina local, Gausmann recomenda evitar reservatórios d'água recentemente afetados por inundações.

"Você nunca deve tomar banho em reservatórios de água estagnados que já tiveram ligação com o mar. Nunca se sabe se tubarões vivem lá", disse ele, embora as pessoas nas áreas urbanas não precisem se preocupar, pois as águas das enchentes urbanas são muitas vezes tóxicas demais para sustentar a vida marinha.

E há outra lição a se tirar, já que avistamentos de tubarões e ataques ocasionais a nadadores humanos provocam reações de medo em alguns lugares.

"Se este artigo mostrou alguma coisa, é que é possível viver lado a lado com tubarões", disse Leonardo Guida, cientista de tubarões da Sociedade Australiana de Conservação Marinha.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves