Bombeiros controlam incêndios florestais na Chapada Diamantina, na Bahia

Incêndios florestais atingiram áreas da Chapada Diamantina, na Bahia, no sábado (14). Ao menos 14 cidades foram afetadas, segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia. Outras áreas nas regiões oeste e norte do estado também foram afetadas.

Incêndio na Serra dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia - Reprodução/Globoplay

O incêndio foi controlado no sábado. No domingo (15), os bombeiros atuaram no rescaldo e no monitoramento do fogo que atingiu a Serra do Candombá, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, área federal. A ação envolveu também brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), além de voluntários.

Cerca de 200 bombeiros e em torno de 40 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia atuaram na ocorrência.

,Bombeiros no combate às chamas na Chapada Diamantina no último fim de semana - Divulgação/Corpo de Bombeiros da Bahia

As cidades de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Buritirama, São Desidério, Barra, Vanderley, Santa Rita de Cássia, Cotegipe, Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto, Angical, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Pilão Arcado, Rio do Pires, Lençóis, Palmeiras e Érico Cardoso foram afetadas.

Drones e seis aeronaves modelo Air Tractor, fornecidas pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia, deram apoio à ação dos bombeiros, que também fizeram ações preventivas com a população local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma coluna de fumaça se ergueu no alto de um morro.

Incêndio em serra dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, no sábado (14) - Reprodução Globoplay

O Corpo de Bombeiros da Bahia também disse que nove bombeiros baianos e duas viaturas apoiam o combate aos incêndios florestais que atingem o Piauí. Os militares atuam na divisa com a Bahia, na cidade Morro Cabeça no Tempo (PI).