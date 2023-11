5 ameaças que podem levar girafas à extinção

The Conversation* | BBC News Brasil

As populações de girafas diminuíram 40% nos últimos 30 anos e existem agora menos de 70 mil indivíduos adultos na natureza.

Quais são as causas deste declínio alarmante do mamífero mais alto do mundo e o que pode ser feito para proteger estes gigantes pacíficos?

As cinco maiores ameaças às girafas são a perda de habitat, a falta de fiscalização da aplicação da lei, as alterações ecológicas, as alterações climáticas e a falta de conscientização. Abaixo, falarei sobre essas ameaças e o que está sendo feito para salvá-las.

Girafas-masai em área de conservação no Quênia - Yasuyoshi Chiba - 21.jun.2022/AFP

Também explicarei um estudo do qual participei que classificou estas ameaças em termos do risco de cada uma delas de causar a extinção das girafas —e se ações humanas podem diminuí-lo.

O estudo utilizou dados de mais de 3.100 girafas identificadas ao longo de oito anos numa área não cercada de 4.500 km² do ecossistema Tarangire, na Tanzânia.

Usamos os dados para simular como as mudanças ambientais e o uso da terra poderiam afetar a população de girafas ao longo de 50 anos. As descobertas podem orientar ações de conservação.

Degradação, fragmentação e perda de habitat

As girafas precisam de grandes áreas de savana com abundantes arbustos e árvores nativas para se alimentarem. A maior ameaça para as girafas é a degradação, fragmentação e perda dos seus habitats através de atividades humanas, como a agricultura e a expansão dos assentamentos humanos.

A perda de habitat fora das áreas protegidas é a principal razão para o recente declínio no número de girafas. Os parques nacionais fornecem a maior parte do habitat restante. Alguns bons habitats permanecem desprotegidos, mas são cuidados por pastores.

Os pastores tradicionais, como os maasais, no norte da Tanzânia, mantêm grandes espaços de savana natural onde a vida selvagem e as pessoas prosperam juntas.

No entanto, a maioria das pessoas que agora vivem em áreas que eram habitat de girafas são sedentárias. À medida que as populações de agricultores e cidadãos se expandem, as girafas são forçadas a viver em áreas de terra mais pequenas e isoladas. Isto reduz o seu acesso a alimentos e água e aumenta a sua vulnerabilidade.

Maasai ao lado de esqueleto de girafa morta após período de seca intensa em Kimana, no Quênia - Thomas Mukoya - 10.dez.2022/Reuters

Os conservacionistas estão trabalhando para salvaguardar o habitat desprotegido das girafas e manter ou restaurar as ligações entre as áreas protegidas. A gestão comunitária dos recursos naturais é fundamental para esta atividade, pois dá às comunidades locais o poder legal para proteger as suas terras e recursos.

Aplicação da lei insuficiente

Outra grande ameaça às girafas é a caça ilegal para os mercados de carne de animais selvagens. Isso geralmente é controlado por organizações criminosas internacionais.

Uma maior fiscalização é a melhor ferramenta para combater esta ameaça. Os conservacionistas estão trabalhando para reforçar a aplicação da lei local e internacional em torno dos crimes contra a vida selvagem e para reduzir a procura de produtos de girafas.

Isto requer o apoio a patrulhas anticaça por guardas florestais e patrulhas anticaça nas aldeias. Também é essencial que as comunidades tenham alternativas, formas legais de ganhar a vida.

Girafa se alimenta na savana da reserva de Chitabe, em Botsuana - Eduardo Knapp - 16.mar.2015/Folhapress

Mudanças ecológicas

Uma terceira grande ameaça às girafas são as alterações ecológicas causadas pelo homem que afetam a disponibilidade de alimentos e a mobilidade. Estas mudanças incluem o desmatamento de savanas para produção de lenha e carvão vegetal, mineração e construção de estradas e oleodutos. O desvio de água e o bombeamento de águas subterrâneas também afetam o seu habitat e o acesso à água.

A mineração, as estradas e os oleodutos podem perturbar os padrões naturais de movimento da vida selvagem, resultando em populações mais pequenas e mais isoladas, mais suscetíveis à extinção local.

Os conservacionistas estão promovendo a silvicultura sustentável, novas técnicas para preparar alimentos, como uso de fogões a gás, a conservação da água e o planejamento dos recursos hídricos subterrâneos.

Também estão construindo passagens para a vida selvagem em estradas e oleodutos.

Alterações climáticas

A previsão é de que as alterações climáticas resultantes da poluição por dióxido de carbono causada pelo homem aumentem as temperaturas e as precipitações em muitas áreas da savana africana.

As girafas não são afetadas pelas temperaturas mais elevadas observadas até agora, mas o aumento das chuvas sazonais está associado à menor sobrevivência das girafas devido a doenças e à menor qualidade dos alimentos.

A longo prazo, mais chuvas criarão condições favoráveis ao aumento da cobertura vegetal lenhosa nas savanas.

Isto poderia ajudar as girafas, aumentando o seu abastecimento alimentar, mas apenas se uma quantidade suficiente de savana natural for preservada da exploração humana.

Falta de conhecimento e conscientização

A quinta grande ameaça às girafas é a falta de conhecimento e conscientização sobre as suas necessidades.

As girafas são frequentemente ignoradas e sub-representadas na pesquisa, financiamento e políticas sobre a vida selvagem. Muitas pessoas não sabem que as girafas estão ameaçadas e enfrentam múltiplas ameaças em toda a África.

Os conservacionistas estão trabalhando para aumentar o conhecimento e a conscientização sobre as girafas local e mundialmente.

Os cientistas estão estudando a demografia, a dieta, o comportamento e a genética das girafas, e existe um grande programa de educação ambiental na Tanzânia, nos EUA e na Europa.

Criando um futuro seguro para girafas

As girafas enfrentam uma crise silenciosa de extinção na África. Mas ainda há esperança de que possam ser salvas se as pessoas compreenderem e abordarem o problema.

O novo estudo do qual fui coautor classificou ameaças e analisou ações potencialmente mitigadoras.

A nossa simulação mostrou que o maior fator de risco para a extinção local das girafas foi uma redução na fiscalização da aplicação da lei sobre a vida selvagem, levando a mais caça ilegal.

No modelo, um aumento na aplicação da lei mitigaria os efeitos negativos das alterações climáticas e da expansão das cidades ao longo dos limites das áreas protegidas.

O estudo destaca a grande utilidade da aplicação da lei como ferramenta de conservação da natureza.

Dada a sua vasta distribuição histórica na África e áreas de vida individuais de milhares de hectares, as girafas provavelmente não sobreviverão apenas dentro dos limites de áreas protegidas pequenas e fragmentadas.

Proponho, como parte das nossas recomendações baseadas em evidências, que as pastagens utilizadas pela vida selvagem e pelos pastores como vias de circulação sejam permanentemente protegidas da agricultura, mineração e construção de grandes obras de infraestrutura.

Isso dará às pessoas e também aos animais de grande porte, como as girafas, liberdade para circular.

Também exigirá a expansão da aplicação da lei sobre a vida selvagem nas terras das aldeias fora das áreas protegidas formais.

Essas medidas ajudariam a possibilitar que pessoas e girafas prosperassem juntas.

Este artigo foi publicado no site de divulgação científica The Conversation e reproduzido sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original (em inglês).