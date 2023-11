Brasil adere a acordo global na COP28 para triplicar energia renovável

Reuters

O Brasil assinou um acordo para triplicar a energia renovável até 2030 e se afastar do uso do carvão, de acordo com um documento obtido pela agência Reuters nesta sexta-feira (24). A assinatura brasileira se junta a um possível acordo articulado para a COP28 (conferência da ONU sobre mudanças climáticas), já apoiado por União Europeia, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

O Brasil é agora um dos cerca de cem países a assinar o acordo, segundo uma autoridade europeia familiarizada com o assunto.

Fontes disseram à Reuters neste mês que o objetivo é que o acordo seja oficialmente adotado pelos líderes participantes das negociações climáticas da COP28, que começam na próxima semana em Dubai, nos Emirados Árabes.

Usina solar com módulos fotovoltaicos da empresa BYD em área rural de Campinas (SP) - Eduardo Knapp - 17.ago.23/Folhapress

A embaixada do Brasil em Abu Dhabi afirmou em uma carta ao Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos que o país iria aderir ao acordo intitulado "Compromisso Global de Metas de Energia Renovável e Eficiência Energética".

O Itamaraty não respondeu a perguntas enviadas pela reportagem a respeito da carta até o momento.

O Brasil já tem uma participação importante no setor de energia renovável. Mais de 80% da eletricidade do país vêm de fontes renováveis, lideradas pela energia hidrelétrica, com a energia solar e eólica se expandindo rapidamente.

O carvão representa pouco mais de 1% da eletricidade do Brasil, de acordo com estatísticas oficiais.

A minuta sobre energia renovável, analisada pela Reuters, compromete-se com "a redução gradual ininterrupta da energia do carvão", incluindo o fim do financiamento de novas usinas elétricas movidas a carvão.

Também inclui um compromisso de dobrar a taxa anual global de melhoria da eficiência energética para 4% ao ano até 2030.