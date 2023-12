Mapa da Folha mede desmatamento da Amazônia a partir do endereço do leitor

São Paulo

Cerca de 9 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados na Amazônia Legal em 12 meses, entre agosto do ano passado e o último mês de julho, segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Isso é muito ou pouco? Números dessa ordem de grandeza e em uma região de dimensões continentais podem soar abstratos e bem distantes da nossa realidade. Agora, imagine que a derrubada das árvores aconteceu na sua cidade, em volta da sua casa. Até onde você acha que um desmate equivalente chegaria?

Mapa interativo da Folha permite ao leitor ver o tamanho da devastação na floresta como se ela ocorresse a partir da sua própria localização ou de outro endereço de sua escolha.

SIMULE AQUI Clique para acessar o mapa internativo e para ler a reportagem

Para iniciar a navegação, basta autorizar o uso da sua localização ou digitar o nome de uma rua ou bairro, por exemplo. Nenhuma informação pessoal será guardada ou compartilhada.

No caso do Brasil, a preservação da Amazônia está diretamente relacionada ao cumprimento das metas climáticas assumidas no Acordo de Paris, de 2015, uma vez que o desmatamento e a agropecuária são as atividades que mais emitem gases de efeito estufa no país. O Acordo de Paris foi um tratado internacional firmado por 195 países para o aquecimento do planeta a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

O balanço das medidas tomadas até agora pelas nações signatárias está sendo discutido na COP28.