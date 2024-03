Pesquisadores indígenas discutem justiça climática em encontro em Brasília

Brasília

Indígenas do Brasil, Chile, Bolívia, Colômbia e Equador se reuniram nesta quarta-feira (20) para debater temas relacionados a ciência e justiça climática na sede do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), em Brasília.

O 1º Encontro Internacional de Pesquisadores Indígenas entre Aldeias e Universidades segue até sexta (22), com a participação de representantes do governo federal, professores, estudantes (de graduação e pós-graduação), cientistas e personalidades, entre elas o cacique Raoni Metuktire, a ativista Txai Suruí e o escritor Ailton Krenak.

Cacique Raoni no 1º Encontro Internacional de Pesquisadores Indígenas, em Brasília, nesta quarta (20) - Gabriela Biló/Folhapress

Com foco na crise climática, o primeiro momento do evento teve discussões sobre a valorização do papel dos povos originários na proteção dos biomas –contra desmatamento, poluição dos rios e degradação do solo.

"Eu não aceito que os garimpeiros e os madeireiros continuem destruindo as nossas florestas, nossos territórios e nossos rios. Se eles continuarem com o desmatamento e a degradação, podem acontecer coisas muitos ruins para todos nós. O calor excessivo é um exemplo disso", disse Raoni.

O cacique, em sua fala no evento, enfatizou que as ações humanas são a principal a causa do aquecimento global e lamentou as mortes de indígenas durante conflitos contra garimpeiros, grileiros e madeireiros.

O líder indígena da etnia kayapó recebeu, neste ano, dois títulos de doutor honoris causa, pelas universidades estadual e federal de Mato Grosso. Os reconhecimentos foram dados por sua luta em defesa da amazônia e dos povos originários em diversos fóruns internacionais, como em edições da COP, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

Raoni destacou também a usurpação de conhecimentos tradicionais. Ele afirmou que os povos indígenas colaboraram, e ainda colaboram, em estudos da medicina e na confecção de remédios a partir de produtos extraídos da floresta, nos quais não foram dados os devidos créditos.

Encontro Internacional de Pesquisadores Indigenas, que tem entre os convidados o cacique Raoni (à esq.) e a ativista Txai Suruí (à dir.), tem programação até sexta (22) em Brasília - Gabriela Biló/Folhapress

Arlindo Baré, presidente da Upei (União Plurinacional dos Estudantes Indígenas), entidade organizadora do evento, frisou a importância da representatividade indígena nas universidades, para que conhecimentos tradicionais cheguem à comunidade científica. Isso deve ocorrer, ele defende, sem que seja deixada de lado a relevância da presença dos indígenas nas aldeias, reservas e comunidades.

"Nós, povos indígenas, sempre pautamos a justiça climática, a partir da preservação da natureza. A gente tem esse papel importante. Em relação à área de pesquisa, conseguimos ter dados, informações e índices para dizer também que a ciência concorda com aquilo que a gente já fala há milhares de anos, desde os nossos ancestrais", afirmou Baré.

Representante da amazônia nas COPs de Glasgow e dos Emirados Árabes Unidos, Txai Suruí ressaltou que os povos indígenas já empregavam ciência, matemática, física e química antes da chegada dos portugueses ao Brasil.

Ela, que é estudante de direito da Universidade Federal de Rondônia e colunista da Folha, disse que o papel dos universitários indígenas é unir a ciência e o conhecimento milenar.

"A amazônia não é simplesmente a maior floresta com a maior biodiversidade do mundo porque, simplesmente, ela cresceu assim, mas, sim, porque nós estávamos lá, porque a nossa presença estava lá. Quando a gente comia as frutas, a gente plantava as sementes depois, porque sabia que os nossos filhos iriam sentir fome."

Participaram da mesa de debates também o ministro conselheiro da Bolívia em Brasília, Sebastian Mamani Cuenca, o doutorando Roger Chambi, a antropóloga Luiza Córdoba, da Colômbia, e a socióloga Viviana Alexandra Collaguazo, do Equador.