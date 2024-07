Último domingo foi o dia mais quente já registrado no mundo, diz observatório europeu

Reuters

O último domingo, 21 de julho, foi o dia mais quente já registrado globalmente, de acordo com dados preliminares do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia.

A temperatura média do ar na superfície do planeta no domingo atingiu 17,09°C —um pouco acima do recorde anterior, de julho do ano passado, de 17,08°C.

Ondas de calor atingiram grandes áreas dos Estados Unidos, da Europa e da Rússia na última semana.

O observatório Copernicus confirmou à agência Reuters que o recorde de temperatura média diária estabelecido no ano passado parece ter sido quebrado no domingo, de acordo com os seus registros, que remontam a 1940.

Homem se refresca com água em Teerã, no Irã, no último domingo (21); dia foi o mais quente já registrado no planeta, diz observatório climático europeu - Majid Asgaripour - 21.jul.2024/West Asia News Agency via Reuters

No ano passado, quatro dias seguidos quebraram o recorde, de 3 a 6 de julho, em decorrência das mudanças climáticas causadas pelas atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis. Em 2023, esse quadro levou a dias de calor extremo em todo o hemisfério norte.

Todos os meses desde junho de 2023 —ou seja, 13 meses consecutivos— foram classificados como os mais quentes do planeta desde o início dos registros, em comparação com o mês correspondente nos anos anteriores, disse o Copernicus.

Alguns cientistas apontam que 2024 pode superar 2023 como o ano mais quente já registrado, uma vez que as mudanças climáticas e o fenômeno climático natural El Niño —que terminou em abril— elevaram ainda mais as temperaturas neste ano.