Podcast explica por que há uma crise do lixo no Brasil e qual o custo dela

São Paulo

O setor de processamento do lixo no Brasil enfrenta gargalos logísticos, falhas de gestão e e crises na área de reciclagem que se revelam em alguns paradoxos. Por exemplo: 71% dos brasileiros dizem separar resíduos recicláveis, segundo pesquisa Datafolha; mas só 4% do lixo com esse potencial é de fato reciclado.

Há um acúmulo de desafios —problemas de processamento, custos ambientais e climáticos, danos à biodiversidade e à saúde, oportunidades perdidas—, que na ponta do lápis geram um custo da ordem de R$ 97 bilhões por ano.

O episódio desta terça (2) do Café da Manhã discute por que há uma crise na destinação e no tratamento do lixo no Brasil. A repórter da Folha Fernanda Mena, que coordenou a série de reportagens "Além do Lixo", explica como funciona a gestão dos resíduos no país, conta quais são os gargalos para que ela seja adequada e analisa os impactos ambientais e sociais dessas falhas.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Raphael Concli.