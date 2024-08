Anac fará operação assistida e ampliará vigilância de serviços da Voepass

Brasília

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou nesta sexta-feira (16) que vai intensificar a vigilância e monitoramento dos serviços prestados pela Voepass, antiga Passaredo.

A decisão foi comunicada durante reunião entre diretores da agência e representantes da empresa uma semana após o acidente em Vinhedo (SP), que causou a morte de 62 pessoas.

"No atual contexto pós acidente aéreo, e considerando aspectos de fatores humanos, a Agência entende ser importante a intensificação da vigilância continuada e do monitoramento do serviço prestado pela empresa, estabelecendo parâmetros para evitar anormalidades na operação", diz a nota da Anac.

Avião da Voepass no aeroporto de Cascavel; aeronave é do mesmo modelo da que caiu em Vinhedo no último dia 9, matando 62 pessoas - Zanone Fraissat/Folhapress

A agência informou ainda iniciar uma operação assistida com a companhia aérea para "manter a prestação do serviço da Voepass em condições adequadas". Ela não detalhou, porém, como funcionará esse tipo de operação.

"O gerenciamento da segurança na aviação civil é uma atividade contínua [...]. Os operadores aéreos, entre eles a Voepass, têm que enviar constantemente dados de desempenho de sua frota à Anac, o que inclui eventuais interrupções mecânicas, indisponibilidades de aeronave ou dificuldades em serviço", afirma.

A nota divulgada pela Anac ainda aconselha os passageiros que têm voos cancelados com a Voepass a entrarem em contato com a companhia aérea. "A empresa aérea deve oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento em que houve o atraso, o cancelamento ou a interrupção", diz.

Desde o dia do acidente, na última sexta-feira (9), a Anac recolhe toda a documentação do avião modelo ATR 72-500 da Voepass para envio de informações ao Ministério Público e ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado à Força Aérea.

Do ponto de vista da agência reguladora, não havia nenhum problema com a empresa aérea, o avião e a tripulação que estava no voo.

Os documentos, aos quais a Folha teve acesso, mostram que a última vistoria da Anac no avião de marca PS-VPB foi realizada nos dias 19 a 25 de junho de 2023.

O laudo da vistoria foi utilizado para a emissão do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade ainda naquele mês —documento que, aprovado pela Anac, dava autorização para o uso comercial até junho de 2026.

O documento apresenta diversos dados sobre as horas de voo da aeronave, a condição dos motores e das hélices e o prazo de validade dos equipamentos utilizados no avião.

Ele mostra, por exemplo, que o avião foi adquirido em 2022 pela Voepass e passou por serviços de manutenção que exigiram a troca de um dos motores. O laudo conclui que a aeronave não havia passado por grandes modificações ou reparos e tinha condições adequadas de aeronavegabilidade.

Em nota divulgada na quinta-feira (15), a Voepass afirmou que a manutenção de aeronaves faz parte da rotina das companhia aéreas e que nenhum avião da empresa decola sem "estar em estrita conformidade com o que estipula a regulamentação".

"Somente as investigações oficiais poderão apontar as causas do acidente. Especulações sobre reparos técnicos realizados no passado servem apenas para aumentar o sofrimento e a imensa dor das famílias dos 58 passageiros e 4 tripulantes envolvidos neste trágico acidente", diz a empresa.

A Voepass também tinha atualizado em 26 de julho deste ano seu certificado com as especificações operativas. Trata-se de documento emitido pela Anac para verificar quais tipos de operação são autorizadas para determinada empresa aérea.

Para dar autorização, a Anac analisa uma série de procedimentos adotados pela companhia, como o gerenciamento de risco de fadiga humana e a adequação do Manual Geral de Operações.

Os quatro tripulantes "se encontravam devidamente habilitados e aptos para a operação da aeronave acidentada". O piloto Danilo Santos Romano possuía licença de Piloto de Linha Aérea desde 2015, e sua habilitação para comandar aeronaves tipo ATR 72-500 estava válida até fevereiro de 2025.

O copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva tinha cença ativa desde 1984. As comissárias de bordo Rubia Silva de Lima e Débora Soper também estavam com as habilitações atualizadas.

Como foi o acidente

O voo 2283 da Voepass seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo) quando caiu na área de uma casa no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela, em Vinhedo. O avião, que decolou às 11h50 e tinha previsão de chegada às 13h40, perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto a partir das 13h21.

Segundo a FAB (Força Aérea Brasileira), o avião deixou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo às 13h21. O piloto não teria declarado emergência. Isso, porém, será esclarecido e confirmado somente ao fim da análise das caixas-pretas.

Especialistas levantam a possibilidade de que gelo tenha se acumulado nas asas da aeronave.

O avião atravessou uma zona crítica para a formação de gelo por quase dez minutos antes da queda, mostrou uma análise do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite (Lapis), da Ufal (Universidade Federal de Alagoas).

Vídeos do momento da queda gravados por diversos moradores de Vinhedo mostram que a aeronave desceu rodopiando no ar, mantendo-se em posição horizontal, manobra conhecida como "parafuso chato".

Essas condições, segundo especialistas, indicam que o piloto havia perdido o controle da aeronave e as condições de arremeter —ou seja, apontar o nariz da aeronave para baixo e usar os motores para ganhar novamente sustentação no ar.