1923: Magdalena Tagliaferro brilha no Theatro Municipal de SP

São Paulo

Com o seu concerto desta quinta-feira (16) no Theatro Municipal de São Paulo, a notável pianista Magdalena Tagliaferro despediu-se do público paulistano e fez aumentar o entusiasmo de seus admiradores.

A primeira parte foi aberta com a "Sonata", em si menor, de Chopin. Poucos artistas, desses chamados de geniais, têm executado essa obra com tanta nitidez, vigor e sentimento como ela.

A última parte iniciou com outra obra de Chopin. A pianista apresentou a "Berceuse" como se estivesse fazendo, com mãos de seda, uma carícia no teclado, com muita ternura.

No final do concerto, a plateia, que não era muito numerosa, aplaudiu delirantemente.