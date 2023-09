1923: Espetáculo de variedades vem a São Paulo e preenche lacuna

São Paulo

Serão realizados no Casino Antarctica, em São Paulo, a partir de terça-feira (2), os espetáculos com variedades de atrações de Music-Hall, organizados pela South American Tour em combinação com a Empresa Theatral José Loureiro.

A estreia contará com as apresentações da Carmelita Delgado, exímia e elegante artista espanhola em bailados originais, do Hugo Draessel, virtuose de piston e xilofonista notável, dos bailarinos acrobáticos interessantíssimos do Hellem & Art e de vários outros nomes — todos contratados em Paris.

O Music-Hall no Casino Antarctica vem a preencher uma lacuna que existe em São Paulo de divertimentos desse gênero.