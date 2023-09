1923: Militares se rebelam e tentam derrubar o governo da Espanha

São Paulo

O governo da Espanha recebeu nesta quinta-feira (13) telegramas das autoridades de Barcelona dizendo que a guarnição militar daquela região sublevou-se, em um movimento que visa dar um golpe de estado.

O conselho de ministros foi convocado com toda a urgência a fim de estudar a questão, que é considerada excepcionalmente grave.

De acordo com as informações enviadas de Madri a jornais brasileiros, o capitão-general da Catalunha, Miguel Primo de Rivera, lançou uma enérgica proclamação verberando o governo com violência e anunciando que os militares estão resolvidos a tomar conta do poder.

Rivera quer uma ditadura militar na Espanha.