1973: Militares dizem que situação do Chile voltará à normalidade

São Paulo

A Junta Militar que assumiu o poder no Chile, após a deposição do governo do presidente Salvador Allende, afirmou que a situação no país se normalizará a partir de segunda-feira (17).

Informações liberadas pelos dirigentes indicam que ainda há resistência à ação das tropas por parte de grupos armados.

O governo do México enviou outro avião a Santiago para transportar pessoas que estão asiladas em sua embaixada, incluindo a viúva de Allende. Só neste local havia 332 refugiados.

Em Helsinque, o presidente da Finlândia, Urho Kekkonen, denunciou o golpe militar chileno e suprimiu toda a ajuda a esse país, sendo imitado pela Holanda e pela Inglaterra.