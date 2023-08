1973: Governo do Paraguai resolve fechar fronteira com Argentina

São Paulo

O governo do Paraguai fechou a fronteira do país com a Argentina, na altura do rio Pilcomayo, neste sábado (18), sob a alegação de tentar impedir a presença na região de "delinquentes políticos paraguaios".

Apesar de a justificativa das autoridades apontar um problema interno do país, observadores internacionais dizem acreditar que a medida foi tomada após a Argentina ter resolvido enviar uma inexpressiva representação para a nova posse do presidente paraguaio, Alfredo Stroessner, que governa desde 1954 e continuará no poder.

A Argentina teria feito isso como suposta represália ao acordo entre Paraguai e Brasil para construir a usina hidrelétrica de Itaipu.