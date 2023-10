1923: Seleção do estado de São Paulo vence o Campeonato Brasileiro

São Paulo

Os representantes de São Paulo derrotaram os do Distrito Federal (Rio de Janeiro) por 4 a 0, no estádio do Fluminense, e conquistaram o título do Campeonato Brasileiro de seleções estaduais de futebol, neste domingo (28). Tatu fez três gols e Feitiço marcou um.

Sempre quando se encontram no Rio os selecionados carioca e paulista, a torcida fica exaltada. E, neste jogo, houve momentos em que os sururus eram abundantíssimos nas arquibancadas e nas gerais.

A equipe de São Paulo esteve algo indecisa no início, tal ensurdecedor era o barulho. Não fossem as energias dos jogadores Friedenreich, Amilcar, Heitor e Barthô, a pressão poderia ter sido fatal para os paulistas.