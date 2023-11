1923: Assis Brasil diz que RS precisa acabar com fraudes eleitorais

São Paulo

Após discordar de algumas bases apresentadas no plano para a pacificação do Rio Grande do Sul, o candidato derrotado ao governo estadual e líder da oposição gaúcha, Assis Brasil, afirmou que são necessárias medidas para acabar com as fraudes nas eleições.

"Na permanência da presente situação, não há talvez um rio-grandense que admita a hipótese do exercício do voto livre", declarou, indicando que a fraude está "enraizada desde os registros eleitorais até os costumes dos empreiteiros das eleições".

Assis Brasil negocia um acordo para terminar o conflito entre o movimento revolucionário e os defensores do governador gaúcho, Borges de Medeiros.