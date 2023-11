1923: Presidente festeja armistício do conflito no Rio Grande do Sul

São Paulo

O presidente da República, Arthur Bernardes, enviou um telegrama ao ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, comemorando o armistício acertado para interromper o conflito no Rio Grande do Sul entre os integrantes do movimento revolucionário e os defensores do governador Borges de Medeiros.

Setembrino está em Porto Alegre encarregado da espinhosa missão de negociar o fim da luta armada entre os dois grupos gaúchos.

No telegrama, Bernardes diz esperar que a pacificação seja, sem demora, uma realidade. "[O armistício] é um belo prenúncio da paz definitiva que me enche de regozijo e que será alegremente recebida em todo o território da República."