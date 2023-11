1923: Ministro continua a negociar fim definitivo de conflito no RS

São Paulo

O ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, permanece negociando a pacificação do Rio Grande do Sul. Nos últimos dois dias, ele se encontrou em Porto Alegre com o governador Borges de Medeiros e também teve importantes conversas, por telégrafo, com Assis Brasil e Antunes Maciel, líderes dos oposicionistas à administração gaúcha.

Um armistício, intermediado pelo ministro, já tinha sido acordado para interromper os combates entre as forças do movimento revolucionário e as defensoras do governador.

Consta que Assis Brasil viajará para ouvir outras lideranças do seu grupo antes de dar uma palavra decisiva sobre a pacificação.