1923: Assis Brasil levará exigências dos rebeldes a ministro no RS

São Paulo

Assis Brasil, chefe da oposição ao governo do Rio Grande do Sul, viajará de volta ao seu estado a chamado do ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, que está em Porto Alegre a fim de promover a pacificação do território gaúcho.

As negociações estão sendo feitas para acabar definitivamente com a luta armada entre o movimento revolucionário e os apoiadores do governador Borges de Medeiros (um armistício já foi estabelecido).

Primeiro, Assis Brasil se reunirá com os chefes revolucionários. Depois de um entendimento, ele participará de uma conferência com o ministro para tratar das condições para o fim do conflito.