1923: Hitler é preso após fracassado golpe de Estado na Alemanha

São Paulo

Depois de comandar uma tentativa de golpe de Estado na Alemanha, Adolf Hitler foi preso neste domingo (11). A notícia foi enviada de Munique para a imprensa de Berlim.

Hitler estava foragido desde o fracasso da marcha golpista feita pelo seu movimento em Munique na sexta-feira (9). Na ocasião, as forças legais agiram contra os revoltosos, que pretendiam chegar ao poder daquela região e depois partir para a conquista de Berlim.

Já o general Erich Ludendorff, outro líder do movimento rebelde, está em liberdade e deve assistir às cerimônias de funerais de vítimas do confronto entre as forças governistas e as golpistas.