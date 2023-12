1973: Acidente entre ônibus de SP e caminhão mata 21 em SC

São Paulo

Um grave acidente envolvendo um ônibus e uma jamanta deixou 21 mortos na rodovia BR-116, entre Lajes e Ponte Alta, em Santa Catarina, neste domingo (23).

O ônibus acidentado fazia parte de uma caravana com grupos da Igreja Adventista do Sétimo Dia que voltavam a São Paulo depois da realização de um congresso em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Morreram os motoristas dos dois veículos e 19 passageiros. O desastre também deixou 16 feridos, que foram levados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lajes.

Familiares dos participantes da viagem agruparam-se na igreja da rua Taguá, em São Paulo, à espera de notícias.