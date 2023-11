1923: Grupo de Pelotas (RS) pressiona por afastamento de governador

São Paulo

Os revolucionários membros da Junta de Pelotas conferenciaram nesta terça-feira (27) com o ministro da Guerra, Setembrino de Carvalho, na presença de Assis Brasil, líder da oposição à atual gestão do governo do Rio Grande do Sul.

Eles reafirmaram o ponto de vista: preferem que o movimento revolucionário (na qual fazem parte) seja vencido do que aceitar um pacto de paz sem que ocorra o afastamento do governador Borges de Medeiros.

O estado é palco de confrontos entre o movimento revoltoso e as forças defensoras de Medeiros. Um armistício foi estabelecido enquanto negociações são feitas, com a mediação de Setembrino, para o definitivo fim do conflito.