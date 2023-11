1923: Comédia de Gastão Tojeiro é uma fábrica de gargalhadas

São Paulo

A empresa do Trianon resolveu aproveitar esta terça-feira (27), quando a peça "Flor dos Maridos" sairá de cartaz no Theatro Boa Vista, em São Paulo, para já iniciar as apresentações de "O Pobre Milionário", uma interessante comédia de Gastão Tojeiro, no mesmo local.

Esse autor é incontestavelmente um dos nossos mais populares e apreciados escritores teatrais.

"O Pobre Milionário" é uma verdadeira fábrica de gargalhadas, cheia de situações engraçadas e personagens de uma comicidade irresistível.

O protagonista da peça é Christiano de Souza, e Procópio Ferreira tem, sem dúvida, nesta comédia um de seus melhores papéis.