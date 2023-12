1973: Metrô vai começar a construir túnel em complicado trecho

São Paulo

O "tatuzão", como é chamado o equipamento que está abrindo os túneis do metrô em São Paulo, já está pronto para iniciar a perfuração do considerado trecho mais difícil da obra da linha Norte-Sul: a área sob a rua Boa Vista, no centro.

Serão 300 metros de túnel a 30 metros do pavimento em uma região que abriga vários arranha-céus.

Um dos prédios da rua terá reforçado os alicerces para não sofrer o impacto da obra. De acordo com a Companhia do Metrô, o máximo que poderá ocorrer nas edificações da área é o surgimento de rachaduras nos pisos e nas paredes, como já ocorreu durante os trabalhos feitos sob o Mosteiro São Bento, também no centro.