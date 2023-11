1923: Ministro vai a Bagé (RS) e se encontra com chefe revoltoso

São Paulo

O ministro da Guerra, general Setembrino de Carvalho, chegou a Bagé, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (12), e foi alvo de uma delirante manifestação, sendo saudado por diversos oradores.

Em um hotel da cidade, o ministro teve uma conferência com Estácio Azambuja, um dos chefes do movimento revolucionário contrário ao governador Borges de Medeiros.

Azambuja ostentava no chapéu uma fita encarnada, legenda do seu grupo. Ele foi muito aclamado pelas pessoas. Outros chefes revoltosos estão indo a Bagé negociar um definitivo acordo, intermediado pelo ministro, para o fim do conflito contra os defensores do governador.