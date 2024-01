1924: Procópio Ferreira apresenta curiosa comédia em São Paulo

São Paulo

Simpático ator cômico da companhia Trianon, Procópio Ferreira realizará na terça-feira (8) no Theatro Boa Vista, em São Paulo, o seu festival artístico, dedicado à imprensa.

Ele, que é um dos artistas mais aplaudidos do teatro brasileiro, organizou um programa curioso. Em primeiras apresentações para a plateia paulistana, subirá ao palco um dos bons originais do repertório do Trianon: a comédia "Casado Sem Ter Mulher", de Correa Varella (mesmo autor do interessante vaudevile "O Outro André").

Afirma-se que, nesse espetáculo, Procópio Ferreira tem um dos seus mais completos trabalhos.

Os bilhetes para a atração estão à venda no Boa Vista.