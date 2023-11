1923: PRP escolhe Carlos de Campos para disputar governo de SP

São Paulo

O Partido Republicano Paulista decidiu neste sábado (1º) que Carlos de Campos será o nome indicado do grupo para disputar a próxima eleição para governador de São Paulo. O escolhido para concorrer ao cargo de vice-governador foi Fernando Prestes de Albuquerque.

Para a definição das candidaturas, uma reunião do PRP foi realizada às 14h neste sábado (1º) no recinto da Câmara dos Deputados. A convenção contou com 105 participantes, e as decisões nas votações foram unânimes tanto para Campos como para Albuquerque.

O escolhido para disputar o governo é filho do ex-governador paulista Bernardino de Campos (morto em 1915).