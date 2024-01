1974: Governo estuda monopolizar distribuição de carnes no país

São Paulo

O governo federal estuda uma forma de monopolizar a distribuição das carnes, com a finalidade de evitar as periódicas crises no abastecimento desse alimento para a população.

Os estudos, feitos em absoluto segredo, indicam um sistema semelhante ao da produção e comercialização do café.

Conforme algumas fontes, o primeiro ensaio do provável "futuro sistema" está na compra de carnes do Rio Grande do Sul pela Cobal (Companhia Brasileira de Alimentos) e a venda pelo órgão a frigoríficos.

A ideia de monopolizar a distribuição das carnes vem se cristalizando nos altos escalões do governo devido à ineficácia de medidas já tomadas.