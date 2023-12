1973: Carlos Andrés Pérez vence eleição e governará Venezuela

São Paulo

O Copei (Comitê de Organização Política Eleitoral Independente), partido do atual presidente da Venezuela, Rafael Caldera, reconheceu nesta quarta-feira (12) a vitória do candidato opositor Carlos Andrés Pérez, da AD (Ação Democrática), na eleição para a Presidência daquele país. O pleito foi realizado no domingo (9), com voto direito.

Pérez é apontado como um político de tendências nacionalistas. Ele indicou que pretende rever a política petrolífera com os Estados Unidos.

A apuração dos votos continua, e a AD deve ampliar bastante a sua representação na Câmara dos Deputados (hoje tem 66 das 183 cadeiras) e no Senado (ocupa 19 dos 53 postos).