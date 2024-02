1924: Prefeito de SP sairá de licença e vice recém-eleito assumirá

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Firmiano Pinto, decidiu que entrará em licença no começo do próximo mês e, com isso, passará o exercício do cargo para o seu substituto, Luiz Augusto Pereira de Queiroz —que é vice desde o último sábado (23).

Naquele dia, a Câmara Municipal havia o escolhido para ser assumir a função de novo vice-prefeito, pois Henrique de Souza Queiroz tinha renunciado a esse cargo.

Desse modo, Pereira de Queiroz deverá ficar no comando da administração da cidade por aproximadamente 20 dias, período estimado no qual Firmiano permanecerá na estação de águas de Caxambu, em Minas Gerais.