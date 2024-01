1924: Tratado é assinado para Itália anexar Fiume ao seu território

São Paulo

Um tratado foi assinado em Roma entre representantes italianos e iugoslavos para que o território de Fiume (que tinha se tornado em 1920 um Estado independente na península balcânica) passasse a ser da Itália.

Neste domingo (27), logo que chegaram a Fiume os telegramas oficiais sobre o tratado, manifestações de alegria foram feitas naquela cidade. Em pouco tempo, a região ficou enfeitada, vendo-se tremular nos edifícios as bandeiras da Itália. Préstitos se formaram, com as pessoas comemorando nas principais ruas.

As autoridades ficaram impressionadas com a multidão em torno do palácio da Municipalidade (Fiume pertence hoje à Croácia e é chamada de Rijeka).