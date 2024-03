1924: Aluguel sobe, e delegacia do Brás vai mudar de endereço

São Paulo

A delegacia policial do Brás, em São Paulo, mudará de local. O dono do prédio em que ela atualmente funciona aumentou o valor do aluguel para uma quantia considerada exorbitante.

Segundo relatos, o delegado já andava mesmo com ideias de mudar as instalações para um edifício que, pelo menos, não ficasse em uma via tão movimentada e barulhenta como a avenida Rangel Pestana e onde pudesse com mais sossego, até nos dias de Carnaval, resolver serenamente as questões policiais.

É muito provável que a delegacia passe a funcionar em um prédio na região do largo da Concórdia, atrás do Theatro Colombo, conforme está apalavrado.