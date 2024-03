1974: Acidente em teste para prova da F-1 mata piloto Peter Revson

São Paulo

O piloto norte-americano Peter Revson, 35, morreu nesta sexta-feira (22) ao sofrer um acidente no circuito de Kyalami, na África do Sul, durante os testes de preparação do seu carro, da Shadow, para a prova de F-1 no país.

Na entrada de uma curva, ele perdeu o controle do veículo, que bateu na cerca de proteção, capotou e pegou fogo.

Revson era herdeiro de uma das maiores fábricas de cosméticos do mundo (a Revlon). Aos 21 anos, tinha se afastado dos negócios e da família para participar de provas de automobilismo na Europa.

Atualmente, ele era considerado um dos principais pilotos do planeta.