1924: Morteiros fazem parte da festa pela posse de governador de SP

São Paulo

São realizados na cidade de São Paulo, com grande movimentação, os preparativos para a posse em 1º de maio de Carlos de Campos como governador do estado e de Fernando Prestes de Albuquerque como vice.

Entre os festejos, uma bateria de 21 morteiros será queimada às 6h no Morro dos Ingleses, na Bela Vista, e a banda de música S.A. Silex percorrerá as ruas desse distrito. O grupo voltará a tocar antes do almoço, em um coreto no centro.

Por ocasião da posse, às 13h, outra bateria de 21 tiros será queimada. Mais fogos serão soltos no Morro dos Ingleses às 18h, e a mesma banda e a orquestra Lyra da Madrugada tocarão nas ruas do centro.