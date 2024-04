1924: Trem de cargas cai de viaduto; maquinista e foguista morrem

São Paulo

Um trem de carga, que percorria a serra entre Santos e São Paulo na ferrovia da SP Railway, caiu de um viaduto por volta das 18h desta terça-feira (1º), provocando as mortes do maquinista Joaquim Leite Júnior e do foguista José Leme.

Depois de um rompimento de um cabo, o trem tinha começado a descer a serra com muita velocidade, apesar de todos os esforços do maquinista e do foguista que ficaram no veículo na tentativa de brecá-lo e de evitar um acidente.

Um funcionário da ferrovia e a sua mulher, que viajavam na locomotiva, percebendo o perigo, pularam do veículo e conseguiram se salvar, recebendo apenas leves ferimentos.