1974: Avião faz pouso forçado na av. Santos Dumont, em São Paulo

São Paulo

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado na avenida Santos Dumont, perto do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, nesta quarta-feira (17). Apesar da situação perigosa, ninguém se feriu.

A aeronave Piper Cherokee 140 aterrissou em uma hora de intenso tráfego no local pela manhã (quase 10h) e na contramão do fluxo dos carros. O aparelho bateu com a asa em um poste e parou, sem acertar nenhum veículo.

Depois de segundos, desceram do avião o piloto e o seu companheiro de voo. Eles disseram que haviam decolado do Campo de Marte e que estavam tentado voltar para lá após uma pane no motor.