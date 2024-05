1924: Guiomar Novaes brilha mais uma vez em SP e atrai multidão

São Paulo

As apresentações da pianista Guiomar Novaes diante da plateia paulista foram sempre apontadas como triunfos memoráveis, e não foi diferente no concerto desta terça-feira (27).

No Theatro Municipal de São Paulo, ela demonstrou estar na plena posse de todas as qualidade e os excepcionalíssimos dotes de vigor, destreza, maleabilidade e limpidez que caracterizam a sua interpretação e o seu toque.

Com plateia, frisas, balcões, camarotes e galerias repletos, na porta do teatro formou-se uma multidão que vociferava contra as escassas acomodações do Municipal, no desespero de não encontrar nenhum lugar livre.