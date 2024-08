1924: Viúva de deputado pede que se leve 'luz à treva' na Itália

São Paulo

A viúva do deputado socialista italiano Giacomo Matteotti, Velia, enviou uma mensagem aos jornais após o corpo do seu marido ter sido localizado em Riano, localidade perto de Roma. No texto, ela faz um apelo por concórdia na Itália. "Que traga luz à treva em que vivemos", afirmou.

Matteotti foi assassinado depois de fazer denúncias contra os fascistas (uma esquadra pró-regime o sequestrou na capital da Itália em 10 de junho e o matou).

Após ser achado só neste sábado (16), o corpo do deputado foi trasladado à cidade natal dele, Fratta Polesine, no norte do país. Moradores de Riano querem erigir uma cruz onde estavam os restos mortais.