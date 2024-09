1924: Herdeiro do trono da Itália tem imponente despedida na Bahia

São Paulo

A esquadra transportando o herdeiro do trono da Itália, o príncipe Umberto, zarpou nesta quinta-feira (18) de Salvador, na Bahia, onde ele havia sido recebido oficialmente pelo governo brasileiro em sua viagem à América do Sul.

A despedida do príncipe foi imponente. O forte de São Marcelo disparou salvas, enquanto embarcações embandeiradas acompanharam a esquadra até fora da barra. Da ponte do comando do seu navio, Umberto agradeceu as manifestações de entusiasmo, visivelmente comovido.

Horas antes da partida, ele tinha se despedido do ministro das Relações Exteriores, Félix Pacheco, e de outras autoridades.