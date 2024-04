São Paulo

Menos bicicletas e mais poluição. O plano de transporte do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é simples. Enquanto apaga as marcas de governantes do passado, especificamente de Fernando Haddad (PT), que construiu 394 quilômetros de ciclovias, o atual mandatário paulistano aposta suas fichas nos ônibus de graça aos domingos e nas faixas exclusivas para motos.

É um lance político que pode dar certo, já que as duas medidas têm dado resultados satisfatórios, mas vai na contramão de outras partes do mundo onde se incentiva o uso de meios de transporte não poluentes e que contam com a preferência de uma parte expressiva da população, principalmente dos mais jovens. Nunes poderia compatibilizar as três iniciativas, que não são excludentes. Mas as bicicletas não são sua marca registrada e, por pura mesquinharia eleitoral, estão longe de ser priorizadas.

Movimentação de passageiros no terminal Tatuapé no primeiro dia de tarifa zero em ônibus - Zanone Fraissat/Folhapress

Mais importante é promover a Tarifa Zero, que vem atraindo uma população que não usava ônibus em trajetos curtos e longos aos domingos. Muita gente agora pega o ônibus de graça para descer dois ou três pontos depois fazendo um percurso que percorria a pé. Nos primeiros três meses do programa, lançado em 17 de dezembro de 2023, houve um crescimento de 31% no número de usuários de ônibus. Em janeiro de 2024, a média de passageiros aos domingos foi de 2,8 milhões, enquanto no mesmo mês do ano passado, essa média era de 2,1 milhões. Até 17 de março deste ano foram transportados 42 milhões de passageiros gratuitamente.

O custo do programa divulgado por Nunes é de R$ 283 milhões por ano, mas a Prefeitura não está fazendo nenhum aporte de recursos e sim renunciando à receita. Resta saber se os usuários de automóveis estão aproveitando o programa e deixando seus carros em casa ou se ele está beneficiando somente os usuários tradicionais de ônibus. Segundo a Agência Brasil, há atualmente 106 municípios que somam mais de 5 milhões de habitantes adotando medida semelhante.

Faixa azul exclusiva para motos na Avenida 23 de Maio, instalada em janeiro de 2022 como teste - Bruno Santos/Folhapress

O outro projeto de transporte que Nunes tirou da cartola foi o das faixas azuis exclusivas para motocicletas. Num projeto-piloto em janeiro de 2022, a primeira avenida que ganhou as tais faixas foi a 23 de Maio, no trecho entre Praça da Bandeira e o Complexo Viário João Jorge Saad, sentido Santana-Aeroporto, com 6 km. Em seguida veio a avenida dos Bandeirantes, em ambos os sentidos, entre a marginal do rio Pinheiros e o viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, com 8,5 quilômetros.

Em fevereiro deste ano, a cidade ganhou mais 28,4 quilômetros de Faixa Azul, na avenida Jacu Pêssego, com um trecho de 20,2 quilômetros, e na avenida do Estado, com mais 8,2 quilômetros. Até o mês passado havia 89,1 quilômetros da nova sinalização em São Paulo. No último dia 15, a Faixa Azul começou a ser implementada em mais quatro vias da capital, incluindo as avenidas Santos Dumont e Washington Luís. A meta de Nunes é chegar a 200 quilômetros até dezembro. Em dois anos, a Prefeitura informa que não houve acidentes com óbitos nos locais onde a nova sinalização funciona. Mesmo assim, as mortes de motociclistas cresceram em janeiro deste ano.

Ciclovia em mau estado de conservação próxima à estacao de Metrô Pedro II - Eduardo Knapp/Folhapress

Enquanto isso, o desleixo com as bicicletas é notável. Além de problemas de manutenção na infraestrutura já existente, a Prefeitura não demonstra o mínimo empenho em cumprir suas metas de construir 300 quilômetros de novas ciclovias até o fim do ano. Faltando oito meses para terminar o mandato, Nunes só entregou 30 quilômetros ou 10% do prometido. Neste momento, a cidade conta com 699,1 quilômetros de ciclovias (muitas em petição de miséria) e ciclofaixas e o Plano Plurianual da Prefeitura estabelece que o total chegue a 1.400 quilômetros até o final de 2028.

Os últimos dados sobre mortes de usuários de bicicletas, referentes a 2023, indicam que o trânsito da capital matou 26 ciclistas entre janeiro e setembro do ano passado. Foi um aumento de 8,33% em relação ao mesmo período de 2022. Isto está ligado diretamente à falta de condições seguras para os ciclistas trafegarem. E se depender desse governo a situação não irá mudar.