O Metallica teve uma presença especial entre os fãs no show realizado em 25 de agosto na Califórnia. Storm, uma cachorrinha fujona, se acomodou na plateia e ganhou a atenção da banda.



Uma foto da peluda em um dos assentos do SoFi Stadium, na região de Los Angeles, foi publicada pelo Metallica nas redes sociais. Segundo a banda, a cadela mora nas imediações e, sozinha, conseguiu entrar no local.

Cachorra senta "comportada" para assistir show do Metallica - Redes sociais

A cachorrinha assistiu a uma apresentação histórica da nova turnê, chamada M72. Na ocasião, o estádio registrou recorde de público — foram cerca de 78 mil pessoas, segundo o Los Angeles Times.

Nas redes, a banda brincou com o acontecimento e com os nomes de suas músicas, alteradas para situações caninas.

"Depois de uma noite inteira assistindo ao show com sua #MetallicaFamily, Storm se reuniu com sua família real no dia seguinte. Ela se divertiu muito ouvindo suas canções favoritas, incluindo ‘Barx Æterna’ [em alusão a ‘Lux Æterna’], ‘Master os Puppies’ [em referência a ‘Master of Puppets’] e ‘The Mailman That Never Comes’ [para ‘The Day That Never Comes’]."

Mas falou sério também, lembrando que cães não devem ser levados a shows. "Mas essa cachorra com certeza teve o dia dela", concluiu.

Inicialmente, um ONG de proteção animal publicou nas redes que a cadela teria sido abandonada no estádio e seria colocada para adoção. No post, a peluda foi descrita como sociável e doce.

No entanto, no dia seguinte, os tutores identificaram Storm, contaram que ela havia escapado e, assim, conseguiram levá-la de volta para casa.

Uma foto da cachorra já em casa também foi publicada, com o agradecimento dos tutores. "Nosso bebê está em casa e seguro. Obrigado, pessoal."

Cães têm audição aguçada e sofrem com barulho. Além disso, podem ficar desconfortáveis em meio à multidão.

Nós dois casos, há risco de ficarem agressivos, desorientados, trêmulos e até de se machucarem ao correr ou buscar abrigo.

Storm, no entanto, parece não ter se incomodado com o rock pesado e a animação do público.

"Cão tem bom gosto", escreveu um internauta. "Que cachorrinho legal é incrível", disse outra. "Cachorro sortudo", concluiu um fã.