São Paulo

Estopinha, pioneira entre os pet influencers no Brasil e que morreu aos 14 anos, ganhou nesta quinta-feira (21) uma homenagem da Turma da Mônica.

Estopinha Rossi - estopinharossi no Instagram

A tirinha publicada nas redes sociais mostra Estopinha sentada em uma nuvem. Do alto, ela diz ao personagem Bidu: "Diz pro meu papai que minha caminha nova é bem fofinha!"

O desenho acompanha a legenda: "Alguns amigos são pra sempre. Estopinha, a vira-lata mais amada do Brasil!"

Companheira do especialista em comportamento animal e veterinário Alexandre Rossi, Estopinha morreu na quarta (20), após enfrentar problemas de saúde.

No mesmo dia, uma despedida aberta ao público foi realizada no Pet Memorial, em São Bernardo do Campo (SP).

Ali, Alexandre lembrou que Estopinha foi uma cadelinha muito especial, sempre bagunceira, devoradora de petiscos e que conquistou fãs ao redor do mundo com sua inteligência e carisma.

Famosa nas redes, Estopinha ficou conhecida também por acompanhar Alexandre em quadros de programas na TV. "Blogueira por profissão, fazedora de arte por opção" é a definição de sua bio no Instagram, onde atualmente acumula mais de 830 mil seguidores.

No memorial, Alexandre afirmou que há alguns anos pensou em aposentá-la das viagens e palestras, mas que desistiu porque Estopinha ficava muito feliz em acompanhá-lo e explorar lugares.

Os problemas de saúde da vira-lata se agravaram após o dia 7 de setembro, quando foi identificada uma infeção na unha. Depois, os medicamentos afetaram o estômago, e uma sequência de problemas foi desencadeada.

Toda a rotina de tratamento e altos e baixos foi compartilhada por Alexandre nas redes. A cadelinha precisou ser internada e, com alterações nos exames, passou até por uma transfusão de sangue.

Estopinha havia sido liberada para seguir o tratamento em casa e morreu ao lado de Alexandre. "Dormimos juntinhos e ela estava sem dor", escreveu ele na ocasião.

A morte de Estopinha provocou reações de anônimos e famosos.

A primeira-dama, Janja da Silva, postou foto da vira-lata e disse que "Estopinha foi correr no céu dos cachorros".

O CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária) disse acreditar que a cadela "cumpriu seu importante papel de mostrar ao público que a adoção e o cuidado podem mudar a vida de animais abandonados".

Antes de integrar a família Rossi, Estopinha havia sido resgatada, adotada e devolvida por mau comportamento. Quando filhote enfrentou uma cinomose.

Cerca de cem pessoas compareceram ao velório de Estopinha, segundo o crematório.

O local contou com coroa de flores e transmissão online, para quem não pôde se despedir presencialmente.

Orlando Alessi, médico veterinário e diretor comercial do Pet Memorial, lembra que o luto pela perda do animal ainda não é validado pela sociedade, e os velórios são parte importante do processo.

"Os velórios promovem espaços reservados para chorar e marcar a perda, para compartilhar o sofrimento, possibilitando que o luto seja vivenciado e validado pela rede de apoio, familiares, amigos e colaboradores do serviço, pois o luto pela perda do animal ainda não é validado pela nossa sociedade."