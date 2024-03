Brasília

Sessão da CCJ destinada a julgar a legalidade da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. O deputado fez sua defesa por videoconferência - Pedro Ladeira/Folhapress

O deputado federal Chiquinho Brazão faz a sua defesa à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara por meio de videoconferência. Ele foi preso na manhã de domingo (24) sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. O colegiado começou a análise do pedido de prisão do parlamentar na tarde desta terça-feira (26).