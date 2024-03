Os irmãos Chiquinho e Domingo Brazão foram transferidos para os presídios federais de Campo Grande e Porto Velho, respectivamente. A mudança foi feita pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27) e tem o intuito de separar os alvos da operação de domingo (24).

Eles estavam na Papuda, em Brasília, desde domingo, sob suspeita de assassinar a vereadora Marielle Franco (PSOL) e o motorista Anderson Gomes, além da tentativa de matar a assessora Fernanda Chaves, em março de 2018.

Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e o seu irmão, o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio. Eles negam participação no crime.

Irmãos Brazão são transferidos de Brasília para presídios federais de Campo Grande e Porto Velho na manhã desta quarta (27)

