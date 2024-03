Trecho do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por inserção de dado falso no cartão de vacinação - Reprodução

Trecho do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por associação criminosa no caso da fraude ao cartão de vacinação - Reprodução

A Polícia Federal relacionou, no relatório por meio do qual indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso dos cartões de vacina, a fraude no cartão de vacina à tentativa de aplicar um golpe de Estado no país e impedir a posse de Lula (PT).

O cartão de vacinação teria sido importante para permitir que o grupo, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudesse "ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior".

A ordem para a falsificação dos cartões partiu de Bolsonaro, segundo o ex-ajudante de ordens Mauro Cid à PF. No total, 14 pessoas foram indiciadas.